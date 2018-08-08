Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автобусов (без учёта LCV) в России по итогам 1 полугодия 2018 года составил 6,3 тыс. единиц, что на 21,8% больше, чем в январе – июне прошлого года.

Лидером этого рынка является российский производитель ПАЗ, на долю которого приходится свыше половины от общего объема. В количественном выражении это составляет 3 235автобусов, что на 8,7% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что первую тройку лидеров самых популярных на российском рынке автобусов занимают отечественные бренды. Так, на втором месте располагается ЛИАЗ, который реализовал 1 133 автобуса (+34,7%), на третьем – НЕФАЗ (388 шт.; +53,4%). Четвёртую позицию рейтинга занимает белорусский МАЗ, сумевший за 6 месяцев 2018 года реализовать 376 автобусов (+44,6%), а замыкает пятёрку лидеров китайский Yutong (312 шт.), увеличивший свои продажи в 2,5 раза.

Лидерами модельного рейтинга автобусов стали представители Павловского автозавода – высокопольные автобусы малого класса ПАЗ-3205 (1 775 шт.; +15,8%) и ПАЗ-3204 (884 шт.; +15,7%). На третьей строчке располагается ЛИАЗ-5250, реализованный за 6 месяцев в количестве 416 экземпляров. В пятёрку лидеров рынка новых автобусов также попадают ПАЗ 4234 (396 шт.; 0%) и НЕФАЗ-5299 (388 шт.; +53,4%).