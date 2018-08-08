 АВТОСТАТ | КАМАЗ за 7 месяцев 2018 года увеличил производство на 5%

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КАМАЗ за 7 месяцев 2018 года увеличил производство на 5%

KAMAZ conveyor 2

КАМАЗ в июле снизил производство на 10,4%, выпустив 3484 машинокомплекта. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло 21537 грузовых автомобилей, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, КАМАЗ приостановил конвейер с 6 по 20 августа в связи с ежегодным корпоративным отпуском. Напомним, первая часть отдыха камазовцев в 2018 году проходила с 9 по 21 января. Традиционно время остановки производства используется на КАМАЗе для ремонта и модернизации оборудования, которое обычно работает в круглосуточном режиме. Так, в штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчетности. Не ушли в отпуск и продавцы автомобилей «КАМАЗ». Часть персонала, необходимого для запуска технологического оборудования, выйдет из отпуска заранее, за два дня до его окончания.

Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО).

Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили камаз

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