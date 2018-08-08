 АВТОСТАТ | Volkswagen в июле увеличил продажи в России на 19%

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Volkswagen в июле увеличил продажи в России на 19%

Volkswagen Touareg

Российские дилеры Volkswagen в июле реализовали 8611 автомобилей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране увеличились на 21% и составили 56769 машин, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в июле остановили свой выбор 5618 покупателей (+40%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли на 7% и составили 2242 автомобиля. В конце июля у российских дилеров Volkswagen появился флагманский кроссовер Touareg нового поколения, и до конца месяца клиентам было передано уже 66 таких автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Polo в специальной версии Joy. Серия является лимитированной: всего планируется выпуск 500 автомобилей. Цены на новинку начинаются от 804 тыс. 900 рублей, что означает выгоду до 120 тыс. рублей в сравнении с заказом тех же опций и функционального оборудования в составе различных пакетов. Версия Joy будет производиться специально для России на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи volkswagen

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