Импорт легковых автомобилей в 1 полугодии вырос на 23%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам шести месяцев 2018 года увеличился на 22,6% до 138,3 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 430,4 млн долларов. При этом в июне было импортировано 22,5 тыс. машин (-0,5% к маю) на 503,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июне снизился на 8,6% до 10,5 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 4,9 млн долларов. Из них 2,1 тыс. грузовиков (+94,3% к маю) на 194,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в июне.

Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2018 года снизился на 0,4% и составил 43,1 тыс. единиц на общую сумму 598 млн долларов. При этом в июне на внешние рынки было отправлено 8,8 тыс. автомобилей (+1,2% к маю) на 121,2 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-июне увеличился на 4,6% и составил 6,1 тыс. машин на 127,3 млн долларов. В июне за рубеж было поставлено 1,1 тыс. грузовиков (-1,2% к маю) на 22,5 млн долларов.