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Tesla может стать частной компанией

Tesla

Бумаги американской автомобилестроительной компании Tesla подскочили в цене на 11% на фоне сообщения главы компании Илона Маска о желании сделать ее непубличной, свидетельствуют данные торгов.

"Я рассматриваю вопрос о том, чтобы сделать Tesla частной (непубличной – ред.) за 420 долларов за акцию. Финансирование обеспечено", – написал Маск в своем микроблоге в Twitter. "Сейчас у меня нет контролирующей доли, и я не ожидаю, что у какого-либо акционера будет такое право, если мы станем частной компанией", – добавил предприниматель, чьи слова приводит агентство "Прайм". Он также отметил, что не планирует продавать свою долю в компании в любом случае.

Позднее Маск в своем блоге опубликовал обращение к сотрудникам Tesla, в котором заявил, что преобразование компании в непубличную поможет создать условия для ее оптимальной работы. По его словам, цена акций Tesla сейчас подвержена сильным колебаниям, что "существенно отвлекает" сотрудников и акционеров. Он также отметил, что реакция общественности на финансовые результаты компании иногда заставляет принимать решения, которые направлены исключительно на краткосрочную перспективу. При этом Маск подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

По состоянию на 23.00 мск акции Tesla на бирже NASDAQ растут в цене на 11,04%, до 379,74 доллара за бумагу.

Кроме того, удорожанию акций компании во вторник поспособствовали новости о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии – Public Investment Fund (PIF) – может купить долю в 3-5% в Tesla. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По оценке издания, при текущей цене акций Tesla стоимость сделки составит 1,7-2,9 миллиарда долларов. Таким образом, в результате сделки PIF может стать одним из восьми крупнейших акционеров Tesla.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. Ранее в августе Tesla отчиталась о рекордных убытках в 717,5 млн долларов во втором квартале 2018 года. Вместе с тем, компания пообещала инвесторам улучшить финансовые показатели. В частности, Tesla ожидает роста прибыли от продаж электрокара Model 3 в третьем квартале до примерно 15%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили tesla

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