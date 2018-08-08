Продажи Tesla в России в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было продано 27 электромобилей марки Tesla, что на 50% выше результата годичной давности (18 шт.).

Большая часть реализованных электрокаров пришлась на кроссовер Model X (20 шт.). Еще 6 россиян выбрали для себя седан Model S. Также российский рынок пополнился и одним экземпляром Tesla Model 3.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за отчетный период 16 электромобилей Tesla было реализовано в Москве, 3 – в Санкт-Петербурге, 2 – в Подмосковье. Еще в 6 регионах (Татарстан, Краснодарский край, Калининградская, Псковская, Свердловская и Кемеровская области) купили по одному такому экземпляру.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года объем российского рынка новых электромобилей вырос почти на 80% и составил 52 единицы.