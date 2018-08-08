 АВТОСТАТ | Продажи Tesla в России в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 21 дней

подробнее

Горячая новость

Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%
  • 8.08.18 - 15:03

    Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 08 августа

    Бестселлеры китайского рынка за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев в Китае было продано 13,55 млн автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в июле 2018 года
  • 08.08.18

    Лидеры авторынка в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
  • 26.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
Все видео

08.08.18 Прочитали 456 раз

Продажи Tesla в России в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

Продажи Tesla в России в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было продано 27 электромобилей марки Tesla, что на 50% выше результата годичной давности (18 шт.).

Большая часть реализованных электрокаров пришлась на кроссовер Model X (20 шт.). Еще 6 россиян выбрали для себя седан Model S. Также российский рынок пополнился и одним экземпляром Tesla Model 3.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за отчетный период 16 электромобилей Tesla было реализовано в Москве, 3 – в Санкт-Петербурге, 2 – в Подмосковье. Еще в 6 регионах (Татарстан, Краснодарский край, Калининградская, Псковская, Свердловская и Кемеровская области) купили по одному такому экземпляру.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года объем российского рынка новых электромобилей вырос почти на 80% и составил 52 единицы.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили электромобили tesla tesla model 3

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Продажи электрокаров в России выросли на 80%

5 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Tesla ржавеет: рейтинг падает, машины отзывают («Газета.Ru»)

4 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Парк электромобилей в РФ

14 марта 2018

Вся инфографика
Загрузка...