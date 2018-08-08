Производство обновленного Hyundai Tucson стартовало в России

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Автомобиль выпускается в шести комплектациях, сообщает пресс-служба предприятия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 августа российские дилеры Hyundai начали продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Модель оснащается бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2,0 л и мощным турбированным мотором объемом 1,6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2,0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на новинку варьируются от 1 млн 399 тысяч до 2 млн 139 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Дизельные версии с новой 8-ступенчатой КПП стали более доступными, их стоимость начинается от 1 млн 769 тыс. рублей.

Основные изменения в экстерьере коснулись передней части автомобиля – Tucson получил новую решетку радиатора, новый бампер и узкие светодиодные головные фары с системой интеллектуального дальнего света.

Также в комплектации обновленного Hyundai Tucson предусмотрена мультимедийная система с беспроводным зарядным устройством. Кроме того, предлагается адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и система обнаружения усталости водителя, напоминающая о необходимости остановки при долговременной поездке.

Кроссовер Hyundai Tucson третьего поколения начал производиться на «Автоторе» с сентября 2016 года. Ранее модель Tucson в России не выпускалась. В течение двух лет калининградский завод произвел более 30 тысяч автомобилей Hyundai Tucson. Напомним, совместный проект предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году.