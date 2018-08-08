Ford повысил цены почти на весь модельный ряд

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в августе пять моделей Ford из шести подорожали на сумму от 9 до 75 тыс. рублей. Подорожание затронуло все комплектации моделей EcoSport, Fiesta, Focus и Mondeo. Внедорожник Ford Explorer прибавил в цене во всех комплектациях, кроме XLT. Стоимость кроссовера Ford Kuga пока осталась без изменений.

Меньше всего – на 9 тыс. рублей – выросли цены на седаны и хэтчбеки Ford Fiesta. Новая цена за седан Ford Fiesta теперь начинается от 831 тыс. рублей, а топовая версия обойдется покупателям в 1 016 тыс. рублей. Ford Fiesta в кузове «хэтчбек» стоит от 821 до 1 006 тыс. рублей.

Цена на обновленный кроссовер Ford EcoSport выросла на 12 тыс. рублей и теперь находится в пределах от 971 до 1 411 тыс. рублей. Дорестайлинговый EcoSport подорожал меньше – на 10 тыс. рублей, и его базовая комплектация предлагается к продаже за 952 тыс. рублей, а максимальная версия обойдется в 1 258 тыс. рублей.

На ту же сумму – 12 тыс. рублей – подорожали седан, хэтчбек и универсал Ford Focus. Так, новая цена за седан Ford Focus составляет от 934 до 1 251 тыс. рублей. Ford Focus в кузове «хэтчбек» теперь стоит от 817 до 1 241 тыс. рублей. Наконец, новые ценники за универсал Ford Focus выглядят следующим образом: 944 тыс. рублей – за стартовую версию, 1 261 тыс. рублей – за самую полную комплектацию.

Внедорожник Ford Explorer во всех комплектациях, кроме XLT, подорожал на 35 тыс. рублей, и в августе его можно приобрести по цене от 3 057 до 3 257 тыс. рублей. Начальная версия XLT осталась без изменений и доступна за 2 719 тыс. рублей.

Сильнее всего – от 40 до 75 тыс. рублей – выросли цены на седан Ford Mondeo. Теперь эта модель в самой доступной версии предлагается к продаже от 1 425 тыс. рублей, а топовая версия обойдется покупателям в 2 035 тыс. рублей.

Как сообщал «АВТОСТАТ», в июле на 10 – 20 тыс. рублей уже повышались цены на Ford Kuga, EcoSport и Focus.

Отметим также, что по итогам первых семи месяцев текущего года российские дилеры Ford реализовали 29,5 тыс. автомобилей, что на 14% превосходит прошлогодний результат за аналогичный период.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.