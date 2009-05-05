Получить "Тата-Нано" из первой партии можно будет только через лотерею

Прием заказов на самую дешевую в мире микролитражку "Нано" начался по всей Индии 9 апреля и официально завершился спустя 20 дней. Подведя итоги, руководство компании констатировало, что число полученных заявок уже вдвое превысило по количеству запланированную первую партию, поставки которой покупателям начнутся в июле этого года.

Согласно предложенному "Тата моторс" маркетинговому сценарию, первые 100 тысяч владельцев микролитражки будут определены с помощью лотереи, в которой предложено участвовать всем, кто разместил свой заказ в установленные сроки.

В ходе предварительной продажи за базовую модель "Нано" нужно было заплатить 95 тыс. рупий - менее 2 тыс. долларов по нынешнему курсу, за следующую по классу версию - 120 тыс., а за самую дорогую модификацию - 140 тыс. рупий или около 2,85 тыс. долларов.

В компании "Тата моторс" подсчитали, что собрано уже свыше 25 млрд. рупий - более 500 млн. долларов. Таков результат размещения предварительных заказов на автомашину, ставшую сенсацией прошлогодних международных автосалонов, сообщает ИТАР-ТАСС.