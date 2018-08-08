 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей премиум-сегмента в июле выросли на 6,5%

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Продажи автомобилей премиум-сегмента в июле выросли на 6,5%

Продажи автомобилей премиум-сегмента в июле выросли на 6,5%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года реализация легковых автомобилей премиум-сегмента на российском рынке составила 11 978 единиц, что на 6,5% больше, чем за тот же период годичной давности. Эксперты так же отмечают, что доля продаж этого сегмента в июле составила 8,7% от общего объёма реализованных автомобилей в России.

Лидером продаж в сегменте остается немецкий Mercedes-Benz, показатель которого за отчетный период составил 3 111 легковых автомобилей – на 1,5% больше, чем в июле 2017-го. На втором месте располагается другой немецкий бренд – BMW (2 907 шт.), увеличивший свой результат на 23,7%. Замыкает тройку лидеров японский Lexus (1 966 шт.; +1,4%). Отметку в тысячу реализованных экземпляров также преодолевает марка Audi (1 272 шт.), демонстрируя при этом падение на 2,3%.

Результаты продаж других премиальных брендов содержатся в специально подготовленной инфографике.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили премиум-сегмент премиум-марки mercedes-benz bmw lexus audi

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