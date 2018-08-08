 АВТОСТАТ | Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в июле выросли в 1,5 раза

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 22 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 1 полугодии
  • 8.08.18 - 12:07

    ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 1 полугодии
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 08 августа

    Бестселлеры китайского рынка за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев в Китае было продано 13,55 млн автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в июле 2018 года
  • 08.08.18

    Лидеры авторынка в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Романа Цупера (Авто.Ру)
  • 07.04.17

    Презентация Романа Цупера (Авто.Ру)
Все видео

07.08.18 Прочитали 557 раз

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в июле выросли в 1,5 раза

Diamond Car

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам июля реализовала 170 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Доля реализованных автомобилей Mitsubishi в кредит также выросла – 13% по результатам июля против 9% за июнь 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», всего за январь-июль 2018 года в рамках «Diamond Car» продано 1445 автомобилей против 745 единиц годом ранее. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в июле 2018 года было продано 107 автомобилей этой модели. На втором месте находится ASX с показателем 31 реализованный автомобиль.

Добавим также, что в программе «Diamond Car» принимает участие все больше дилерских центров по всей стране. На сегодняшний день 89 официальных дилеров Mitsubishi Motors участвуют в программе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Компания Mitsubishi подняла цены почти на все модели

сегодня, 16:25

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в июле 2018 года

6 августа 2018

Вся инфографика