Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в июле выросли в 1,5 раза

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам июля реализовала 170 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Доля реализованных автомобилей Mitsubishi в кредит также выросла – 13% по результатам июля против 9% за июнь 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», всего за январь-июль 2018 года в рамках «Diamond Car» продано 1445 автомобилей против 745 единиц годом ранее. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в июле 2018 года было продано 107 автомобилей этой модели. На втором месте находится ASX с показателем 31 реализованный автомобиль.

Добавим также, что в программе «Diamond Car» принимает участие все больше дилерских центров по всей стране. На сегодняшний день 89 официальных дилеров Mitsubishi Motors участвуют в программе.