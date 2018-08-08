 АВТОСТАТ | УАЗ вернулся к двухсменному режиму производства

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УАЗ вернулся к двухсменному режиму производства

UAZ conveyor

Ульяновский автозавод, который последние два месяца работал в одну смену, с 1 августа перешел на двухсменный режим производства. Об этом сообщил операционный директор УАЗа Руслан Горевой.

«В июне продажи выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3656 автомобилей. Во втором полугодии мы ожидаем более интенсивный рост продаж. Мы понимаем, что в односменном режиме работы, в котором завод сейчас выпускает автомобили, необходимый объем не сможем произвести, поэтому запускаем вторую смену. В связи с этим мы открываем набор персонала. Основные специальности, которые нам требуются, – сварщики, маляры, специалисты в чугунно-литейное производство, стропальщики, операторы автоматических линий. К тому же нам требуются дополнительные инженерные кадры в научно-технический центр – инженеры-конструкторы по различным системам автомобиля и инженеры-технологи», – рассказал Руслан Горевой, которого цитирует пресс-служба правительства Ульяновской области.

Как сообщал ранее заместитель гендиректора УАЗа Александр Лагунов, предприятие во втором полугодии прогнозирует рост объемов производства. В свою очередь, заместитель председателя регионального правительства Андрей Тюрин говорил, что УАЗ планирует сохранить объем выпускаемой продукции относительно прошлого года за счет стабильного роста экспортных поставок и расширения модельного ряда. Напомним, по итогам 2017 года Ульяновский автозавод произвел 47675 автомобилей, что на 8,6% ниже показателя годичной давности. Наиболее массовой моделью стал внедорожник УАЗ «Патриот», объем выпуска которого в прошлом году составил 15438 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 20261 штуку (-4%). Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот».

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство уаз

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