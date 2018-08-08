Hyundai в ноябре планирует начать строительство двигательного завода в России

Компания Hyundai планирует начать строительство завода по производству двигателей в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. Об этом изданию «Фонтанка» рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям (КППИ) Смольного Максим Мейксин. По его словам, предприятие будет располагаться на земельном участке площадью 200 гектаров в промзоне «Каменка» рядом с ныне существующим там автосборочным заводом того же производителя.

«Сейчас идет окончательный бюрократический этап – мы ждем согласования Минпромторга по специальному инвестиционному контракту, после чего и будет запущено строительство. Минпромторг обещает ответить осенью. Это самое крупное событие петербургского автопрома за последние годы. Мы занимались этим вопросом несколько лет, а финальная стадия переговоров прошла в конце мая в Южной Корее», – говорит Максим Мейксин.

Речь идет о совершенно новом промышленном объекте, который сможет выпускать по 150 тыс. двигателей в год объемом 1,6 литра для всех выпускаемых в России моделей Hyundai. На данный момент двигатели для собранных в Петербурге автомобилей этой марки завозятся из Китая. Ранее представители автоконцерна обозначали планируемые инвестиции в реализацию проекта в 27 млрд рублей. Фактически Hyundai планирует удвоить объемы своего производства в Санкт-Петербурге.

Глава КППИ говорит, что не разглашается пока лишь одна цифра, связанная с данным проектом, – срок его завершения, когда с конвейера нового завода сойдет первый двигатель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года петербургский завод Hyundai выпустил 121300 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Увеличение объемов производства стало возможным благодаря эффективной организации всех производственных процессов предприятия, на протяжении полугодия завод увеличил скорость работы конвейера с 43 до 44 автомобилей в час. Таким образом, работая в три производственные смены, каждые сутки завод выпускает порядка 950 автомобилей и является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране. Всего в текущем году предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в то время как в прошлом году объем выпуска составил 233,5 тыс. машин.

Напомним, в настоящее время на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, выпускаются седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line. На сегодняшний день инвестиции в российский завод компании Hyundai Мотор составили более 1 млрд долларов.