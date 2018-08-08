 АВТОСТАТ | Lifan представит на Московском автосалоне три новые модели

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07.08.18 Прочитали 740 раз

Lifan представит на Московском автосалоне три новые модели

М7

Компания Lifan примет участие в рамках Московского международного автосалона 2018 представит компактный минивэн М7, семиместный кроссовер Х80 и электромобиль Lifan 820 EV. Таким образом посетители смогут познакомиться с новыми моделями производителя, еще не представленными на российском рынке, но пользующимися высоким спросом в Китае и других странах, сообщает пресс-служба Лифан Моторс Рус». Также на стенде будут представлены новинка текущего года – кроссовер Lifan X70 – и обновленный Lifan Myway с автоматической коробкой передач.

«Являясь лидером продаж среди китайских автопроизводителей уже на протяжении многих лет, компания Lifan просто не может пропустить такое важное событие, как Московский международный автосалон. Наряду с новинками и бестселлерами российского рынка, мы покажем гостям автомобили, которые только планируем реализовывать в России», – заявил генеральный директор «Lifan Industry (Group) Imp. & Exp. Co., Ltd» Дун Сюй.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года российские дилеры Lifan реализовали 8667 автомобиля, что на 3% выше результата годичной давности. Стоит при этом отметить, что в последние месяцы самой популярной моделью Lifan в нашей стране стал новый кроссовер Lifan X70, стартовавший на российском рынке в апреле 2018 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 премьеры китайские автомобили lifan

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