Объявлены рублевые цены на хэтчбек KIA Ceed нового поколения

Компания KIA Motors Rus объявила цены и комплектации российской версии нового, третьего поколения хэтчбека Ceed, продажи которого стартуют 29 августа 2018 года. Производство новинки в российской спецификации, напомним, уже началось на заводе «Автотор» в Калининграде. KIA Ceed третьего поколения будет предлагаться в России в 10 вариантах комплектации по цене от 949 тыс. 900 руб. до 1 млн 459 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Созданный на новой платформе К2 KIA Ceed третьего поколения прошел адаптацию к российским условиям: дорожный просвет увеличен на 10 мм по сравнению с европейской спецификацией, проведена соответствующая перенастройка пружин и амортизаторов, определен список наиболее востребованных клиентами опций. В соответствии с российским законодательством, все KIA Ceed будут оснащаться системой экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС».

Моторная гамма модели включает три бензиновых двигателя, в том числе новый 1.4 T-GDI с турбонаддувом. Также для хэтчбека впервые предлагается роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями 7DCT. Все KIA Ceed имеют передний привод.

Уже в базовое оснащение нового KIA Ceed входят фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ABS, ESC и система предупреждения об экстренном торможении ESS. Контроль давления в шинах, интегрированная система активного управления (VSM), система помощи при старте на подъеме (НАС) и помощи при экстренном торможении (BAS) также составляют часть стандартного оснащения. Мультимедийный комплекс включает монохромный TFT LCD дисплей диагонально 5 дюймов с поддержкой подключения по протоколу Bluetooth. В базовый пакет «Теплые опции» входит подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи KIA сee'd второго поколения на российском рынке составили 2355 автомобилей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA сee'd вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».