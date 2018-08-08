Французский авторынок в июле вырос на 19%

Автомобильный рынок Франции в июле вырос на 18,9% до 175396 машин. По итогам семи месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 363 тыс. 546 единиц, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июле стал Peugeot, реализовавший 30726 машины (+15,7%). Второе место занимает Renault с показателем 27672 проданных автомобиля (+14,8%). Реализация Citroen увеличилась на 13,2% и составила 17578 машин. Самой популярной иностранной маркой во Франции стал Volkswagen, чьи дилеры реализовали 13095 автомобилей (+23,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, продажи которой составили 9781 машину (+18,3%).