 АВТОСТАТ | Французский авторынок в июле вырос на 19%

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 21 дней

подробнее

Горячая новость

Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%
  • 8.08.18 - 15:03

    Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 08 августа

    Бестселлеры китайского рынка за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев в Китае было продано 13,55 млн автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в июле 2018 года
  • 08.08.18

    Лидеры авторынка в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
  • 26.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
Все видео

08.08.18 Прочитали 361 раз

Французский авторынок в июле вырос на 19%

Peugeot 308

Автомобильный рынок Франции в июле вырос на 18,9% до 175396 машин. По итогам семи месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 363 тыс. 546 единиц, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июле стал Peugeot, реализовавший 30726 машины (+15,7%). Второе место занимает Renault с показателем 27672 проданных автомобиля (+14,8%). Реализация Citroen увеличилась на 13,2% и составила 17578 машин. Самой популярной иностранной маркой во Франции стал Volkswagen, чьи дилеры реализовали 13095 автомобилей (+23,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, продажи которой составили 9781 машину (+18,3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы франция автомобильные рынки

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Российский авторынок в июле остался на пятом месте в Европе

сегодня, 09:16

Все новости

Статьи на тему

Автосалон в Женеве пройдет на фоне проблем в отрасли и угрозы пошлин на импорт машин в США («Прайм»)

6 марта 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Цены на бензин в России и в других странах мира

31 июля 2018

Вся инфографика
Загрузка...