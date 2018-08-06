 АВТОСТАТ | Chery запустила в России каршеринг на платформе YouDrive

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Chery запустила в России каршеринг на платформе YouDrive

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Компания Chery присоединилась к проекту YouDrive Pool и запустила новый каршеринг Chery Drive. Новый оператор поминутной аренды автомобилей работает на платформе YouDrive, поэтому все автомобили каршеринга CheryDrive будут доступны без дополнительной регистрации всем пользователям YouDrive.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», новый сервис работает на территории Москвы в пределах МКАД, тариф составляет 7,5 руб./мин. в режиме «Использование» и 2 руб./мин. в режиме «Ожидание». На сегодняшний день CheryDrive предлагает пользователям 50 автомобилей модели Chery Tiggo 2 в комплектации Luxury.

«Платформа YouDrive Pool продолжает активно развиваться. У нас появляются новые бизнес-партнеры. Сотрудничество с Chery – новый этап для платформы: к нам начинают присоединяться автопроизводители. Запуск CheryDrive является первым примером использования платформы YouDrive крупным игроком автомобильного рынка для развития транспортного бизнеса. Кроме того, CheryDrive – каршеринговый бренд, который запускается и строится на платформе YouDrive с нуля. В настоящее время мы уже ведем переговоры с другими автопроизводителями о запуске подобных проектов», –  рассказал, генеральный директор YouDrive Борис Голиков.

В свою очередь, директор по продажам «Чери Автомобили Рус» Антон Ганжа отметил, что участие в проекте YouDrive Pool приведет к росту продаж автомобилей Chery, кроме того, увеличится число контактов с брендом и повысится узнаваемость марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи Chery в России увеличились на 7% и составили 3329 автомобилей. Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили каршеринг chery

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