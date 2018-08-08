Продажи Maserati в России в 1 полугодии упали на 47%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам января – июня 2018 года составил 113 экземпляров, что на 47% ниже результата годичной давности.

Наиболее популярная среди россиян модель Maserati – кроссовер Levante (108 шт.), на который пришлось более 95% от общего числа продаж. Еще за 6 месяцев 2018 года рынок люксовых автомобилей пополнился тремя седанами Quattroporte и двумя – Ghibli.

Около половины (47%) автомобилей Maserati за отчетный период было реализовано в столице – 53 москвича стали обладателями таких машин. В Санкт-Петербурге было продано 17 новых автомобилей Maserati. В Свердловской области жители приобрели 7 экземпляров этой марки, а в Подмосковье – 6. В Пензенскую и Тюменскую область отправилось по 3 автомобиля, а в Ульяновскую область и Краснодарский край – по 2. Еще в 20 регионах РФ было куплено по одному автомобилю Maserati.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь сильное падение продаж автомобилей Maserati в России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода. Напомним, что в 2017 году они выросли в несколько раз на фоне высокого спроса на новый кроссовер Levante.