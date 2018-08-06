Suzuki в июле увеличила продажи в России на 48%

Российские дилеры Suzuki в июле реализовали 521 автомобиль – на 48% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2890 машин, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июле стал компактный кроссовер Vitara с показателем 366 проданных автомобилей. Компактный рамный внедорожник Jimny показал рост спроса на 210% по сравнению с июлем прошлого года. Реализация кроссовера Suzuki SX4 составила 124 единицы.

Напомним, в 2018 году Suzuki планирует увеличить продажи автомобилей в России до 6500 машин, усилить имидж компании как SUV-бренда и укрепить лояльность покупателей. Компания будет расширять такие программы продаж, как Suzuki Finance и Suzuki Trade-in, и выпускать специальные версии ранее представленных моделей.