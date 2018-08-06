 АВТОСТАТ | Suzuki в июле увеличила продажи в России на 48%

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 23 дней

подробнее

Горячая новость

Российский авторынок в июле вырос на 11%
  • 6.08.18 - 12:46

    Российский авторынок в июле вырос на 11%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 августа

    Самые продаваемые автомобили в Японии в 1 полугодии 2018 года

    Рейтинг возглавляет "кей-кар" Honda N-Box.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика авторынка в июле 2018 года
  • 06.08.18

    Динамика авторынка в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Интервью Дмитрия Чуклинова (ФАС России)
  • 26.04.17

    Интервью Дмитрия Чуклинова (ФАС России)
Все видео

06.08.18 Прочитали 714 раз

Suzuki в июле увеличила продажи в России на 48%

Suzuki cars 3

Российские дилеры Suzuki в июле реализовали 521 автомобиль – на 48% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2890 машин, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июле стал компактный кроссовер Vitara с показателем 366 проданных автомобилей. Компактный рамный внедорожник Jimny показал рост спроса на 210% по сравнению с июлем прошлого года. Реализация кроссовера Suzuki SX4 составила 124 единицы.

Напомним, в 2018 году Suzuki планирует увеличить продажи автомобилей в России до 6500 машин, усилить имидж компании как SUV-бренда и укрепить лояльность покупателей. Компания будет расширять такие программы продаж, как Suzuki Finance и Suzuki Trade-in, и выпускать специальные версии ранее представленных моделей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи suzuki

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Обновленная Suzuki Vitara появится в России в ноябре

3 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика