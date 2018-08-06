 АВТОСТАТ | Toyota RAV4 в июле вошел в тройку самых продаваемых SUV

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Toyota RAV4 в июле вошел в тройку самых продаваемых SUV

Toyota RAV4 2

Компактный кроссовер Hyundai Creta в июле остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 66% и составила 5309 автомобилей.

Второе место занял внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3036 покупателей (-4%). На третью строчку вышел кроссовер Toyota RAV4 с показателем 2988 проданных автомобилей (+12%). Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 2791 экземпляр (+31%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз LADA 4x4, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 2453 машины.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июля также вошли Volkswagen Tiguan (2242 шт., +5%), Hyundai Tucson (1971 шт., рост в 3,7 раза), Chevrolet Niva (1943 шт., -20%), Mitsubishi Outlander (1889 шт., +67%) и Renault Kaptur (1871 шт., -21%).

Стоит отметить, что по итогам семи месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 38533 реализованных машины (+41%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 24326 единиц (+6%) и KIA Sportage, продажи которого составили 19451 автомобиль (+30%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии обзор рынка автомобилей продажи suv кроссоверы внедорожники kia soul

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