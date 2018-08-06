 АВТОСТАТ | Lifan планирует снизить объем выпуска автомобилей в России

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 23 дней

подробнее

Горячая новость

Российский авторынок в июле вырос на 11%
  • 6.08.18 - 12:46

    Российский авторынок в июле вырос на 11%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 августа

    Самые продаваемые автомобили в Японии в 1 полугодии 2018 года

    Рейтинг возглавляет "кей-кар" Honda N-Box.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика авторынка в июле 2018 года
  • 06.08.18

    Динамика авторынка в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Интервью Дмитрия Чуклинова (ФАС России)
  • 26.04.17

    Интервью Дмитрия Чуклинова (ФАС России)
Все видео

06.08.18 Прочитали 583 раз

Lifan планирует снизить объем выпуска автомобилей в России

Lifan X60

В 2018 году компания Lifan Motors Rus планирует выпустить на заводе «Дервейс» автомобилей меньше, чем годом ранее. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил Сунь Цзэцзюнь, исполнительный директор «Lifan Group импорт и экспорт» и генеральный директор Lifan Motors Rus.

По мнению топ-менеджера, для этого есть определенные причины. «Что касается объемов, то в 2017-м было произведено около 19 000 автомобилей. На 2018-й запланировано небольшое снижение в объеме производства. Это связано с тем, что мы создали существенный задел с моделями Lifan X60 и Lifan Solano II. При этом, основным показателем нашей деятельности остаются объемы продаж. Они стабильно держатся на уровне 14 - 17 тыс. автомобилей в год», - отметил г-н Сунь Цзэцзюнь.

Напомним, что все автомобили Lifan, предназначенные для российского рынка, производятся на предприятии «Дервейс». Что касается их продаж, то по итогам 7 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 8667 машин этой китайской марки. И данный показатель на 3% больше января – июля прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили производство китайские автомобили lifan

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Lifan представит на Московском автосалоне три новые модели

сегодня, 09:19

Все новости

Статьи на тему

В России начнут продавать автомобили через интернет

28 октября 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...