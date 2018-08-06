Lifan планирует снизить объем выпуска автомобилей в России

В 2018 году компания Lifan Motors Rus планирует выпустить на заводе «Дервейс» автомобилей меньше, чем годом ранее. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил Сунь Цзэцзюнь, исполнительный директор «Lifan Group импорт и экспорт» и генеральный директор Lifan Motors Rus.

По мнению топ-менеджера, для этого есть определенные причины. «Что касается объемов, то в 2017-м было произведено около 19 000 автомобилей. На 2018-й запланировано небольшое снижение в объеме производства. Это связано с тем, что мы создали существенный задел с моделями Lifan X60 и Lifan Solano II. При этом, основным показателем нашей деятельности остаются объемы продаж. Они стабильно держатся на уровне 14 - 17 тыс. автомобилей в год», - отметил г-н Сунь Цзэцзюнь.

Напомним, что все автомобили Lifan, предназначенные для российского рынка, производятся на предприятии «Дервейс». Что касается их продаж, то по итогам 7 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 8667 машин этой китайской марки. И данный показатель на 3% больше января – июля прошлого года.