 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Санкт-Петербурге

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Санкт-Петербурге

Лидирует на местном рынке Volkswagen Polo

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам первых шести месяцев 2018 года составил 51,6 тыс. единиц, что на 13% выше результата годичной давности.

Лидерство на местном рынке удерживает седан Volkswagen Polo, который в первом полугодии текущего года разошелся тиражом в 2712 экземпляров (+16%). На втором месте в рейтинге находится седан Hyundai Solaris с результатом 2571 проданный автомобиль (-24%). Замкнул тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Creta, который за указанный период приобрели 2315 человек (+38%).

Лидер общероссийского рейтинга самых популярных моделей - KIA Rio - на автомобильном рынке Санкт-Петербурга занимаешь лишь четвертое место (2220 шт.; -2%). А на пятой строчке рейтинга располагается кроссовер Mitsubishi Outlander (1493 шт.; +26%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2018 года попали: Volkswagen Tiguan (1453 шт.; +23%), LADA Largus (1370 шт.; +63%), Skoda Rapid (1341 шт.; -9%), Renault Duster (1159 шт.; -9%) и Skoda Octavia (1127 шт.; -8%).

, источник: www.autostat.ru

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