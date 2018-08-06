Volkswagen Polo в июле улучшил позиции в рейтинге российских бестселлеров

Седан Volkswagen Polo по итогам июля поднялся на четвертое место в рейтинге самых продаваемых моделей на российском рынке. Среди иномарок он смог обогнать Hyundai Solaris и уступил лишь абсолютному бестселлеру KIA Rio.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за июль, самой продаваемой моделью в России остается LADA Vesta, чья реализация составила 8991 автомобиль (+39%). Второе место занимает KIA Rio с показателем 7801 машина (-8%), в том числе 3081 кросс-хэтчбек Rio X-Line. Третий результат показала LADA Granta – 7559 реализованных автомобилей (-7%). Продажи седана Volkswagen Polo увеличились на 40% до 5618 машин. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 5351 потребитель (-23%).

Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5309 экземпляров (+66%). Спрос на универсал LADA Largus вырос на 20% до 3617 автомобилей. Бизнес-седан Toyota Camry был реализован в количестве 3364 штук (+13%). Кроссовер LADA XRAY выбрали 3312 покупателей, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз внедорожник Renault Duster, чей результат составил 3036 машин (-4%).