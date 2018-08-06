 АВТОСТАТ | Российский авторынок в июле вырос на 11%

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Российский авторынок в июле вырос на 11%
  • 6.08.18 - 12:46

    Российский авторынок в июле вырос на 11%
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Российский авторынок в июле вырос на 11%

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Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июля увеличились на 10,6% и составили 143452 машины. По итогам семи месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 17% до 992673 автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, июль не принес фундаментальных изменений. Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд. Основным драйвером роста остается позитивная тенденция в росте доверия потребителя, подталкивающая его, наконец, сменить свой старый автомобиль на новый, констатируют в ассоциации. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2018 году российский авторынок может вырасти на 10% к прошлому году до 1,75 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 29389 автомобилей LADA, что на 11% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18508 машин (+14%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14364 проданных автомобиля, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10518 покупателей (-4%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 9737 машин (+22%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли Volkswagen (8611 шт., +19%), Skoda (6616 шт., +25%), Nissan (5961 шт., +4%), ГАЗ (5068 шт., +6%) и Ford (3868 шт., -6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи обзор рынка автомобилей легковые автомобили легкие коммерческие автомобили

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