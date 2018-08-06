 АВТОСТАТ | Более 7 тысяч автомобилей Renault российской сборки поставлено на экспорт в 1 полугодии

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Более 7 тысяч автомобилей Renault российской сборки поставлено на экспорт в 1 полугодии

Renault Kaptur 2

Компания Renault Россия по итогам первого полугодия 2018 года поставила на экспорт более 7 тысяч автомобилей российского производства. На данный момент компания экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья (СНГ и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) весь производимый в России модельный ряд. Основными драйверами развития экспорта являются Renault Kaptur и Renault Duster, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Кроме того, благодаря постоянной работе Renault Россия над локализацией производства, в настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России в другие страны. В первом полугодии 2018 года количество наименований экспортируемых автокомпонентов и запчастей значительно возросло – со 185 до 238, в частности, поставляются детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных рынков экспорта – страны Евразии (64%), Латинской Америки (22%), Европы (8%), а также Африка, Ближний Восток и Индия. В первом полугодии 2018 года товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault превысил 55 млн евро, что на 57% больше аналогичного показателя прошлого года.

Новый рекорд зафиксирован в проекте по поставкам сваренных и окрашенных кузовов российского производства для автомобиля Renault Logan на завод Renault в Алжире (где автомобиль выпускается под названием Symbol). За первое полугодие 2018 года объем поставок превысил 15,2 тыс. кузовов, а суммарный объем поставок на текущий момент – более 36,4 тыс. кузовов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт renault

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