 АВТОСТАТ | Грузинский авторынок в первом полугодии сократился на 10%

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Грузинский авторынок в первом полугодии сократился на 10%

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За первые шесть месяцев 2018 года в Грузии было продано 1 668 новых легковых автомобилей, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит портал focus2move.  

Что касается автомобильных марок, жители Грузии в подавляющем большинстве предпочитают автомобили марки Toyota, которым принадлежит 40,7% рынка. В рейтинге самых популярных моделей грузинского рынка автомобили Toyota занимают 7 строчек из 10, при этом формируя первую пятерку лидеров.

А лидером среди моделей по итогам первого полугодия 2018 стал внедорожник Toyota Land Cruiser. За указанный период этот автомобиль был реализован в количестве 72 шт. (-45,5%).

Более подробную информацию о рынке Грузии можно посмотреть здесь.

Теги: продажи легковые автомобили обзор рынка автомобилей toyota land cruiser

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