KIA открыла новый дилерский центр в Набережных Челнах

Компания KIA Motors Rus открыла в Набережных Челнах новый дилерский центр KIA, который принадлежит автохолдингу «ТрансТехСервис». Новый центр, выполненный по стандартам KIA, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Как сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис», двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 3197 кв.м. Просторный шоу-рум площадью 706 кв.м позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда. В ремонтной зоне площадью 771 кв.м работают 11 постов мелкосрочного ремонта, 1 участок кузовного ремонта, 1 покрасочная камера и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом KIA для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Пропускная способность СТО – 110 автомобилей в день, что исключает длительное ожидание клиента своей очереди.

На складе площадью 232 кв.м хранится широкий спектр аксессуаров и фирменных запчастей, что позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание.

Партнерство «ТТС» и KIA Motors Rus имеет многолетнюю историю: с 2004 года «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда и сегодня располагает 7 дилерскими центрами KIA в Набережных Челнах, Казани, Уфе и Ижевске.

В портфель «ТТС» входит 21 автомобильный бренд, а география присутствия охватывает 10 городов России. «ТрансТехСервис» представлен в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

В настоящее время в 99 городах России работает 189 дилерских центров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 129710 автомобилей KIA, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.