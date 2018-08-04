KIA в июле увеличила продажи в России на 14%

Российские дилеры KIA в июле реализовали 18508 автомобилей, что на 14,3% выше результата годичной давности. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, сообщает пресс-служба компании.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в июле был реализован 7801 автомобиль (-7,7%), в том числе 3081 кросс-хэтчбек Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрал 2791 покупатель – на 30,5% больше, чем в июле 2017-го. В тройку наиболее популярных моделей вошел и KIA Soul, который с результатом в 2044 реализованных экземпляра (+70%) установил абсолютный рекорд по ежемесячным продажам за все время своего присутствия на российском рынке.

Что касается итогов 7 месяцев 2018 года, то за этот период в России было продано 129710 автомобилей KIA – на 27,9% больше по сравнению с результатом января – июля прошлого года. В компании отмечают, что рыночная доля KIA сохраняется на уровне 13%.