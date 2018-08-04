Президент Путин подписал закон, позволяющий регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

3 июля Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан закон о государственной регистрации транспортных средств. Один из пунктов закона разрешает регистрировать автомобили в автосалонах, а не в подразделениях ГИБДД. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правовой информации.

Отметим, что подписанный закон касается новых машин – при покупке в официальных дилерских центрах россияне смогут там же поставить их и на регистрационный учет. Таким образом, им не понадобится посещать ГИБДД. Но при этом ГИБДД все равно останется участником процесса, т.к. будет присваивать новым автомобилям сочетание букв и цифр на номерах, а вот их выдача будет происходить уже по месту покупки, т.е. у дилера.

У такого дилера должен быть договор с производителем, помещение и штат соответствующих сотрудников. Выполнившие условия компании получат статус «специализированной организации». Ее представители будут сами проверять регистрационные данные на автомобиль, передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и потом передавать их вместе с ключами автовладельцам. Подразделение ГИБДД будет назначать номер автомобиля, а номерной знак автовладелец будет получать у изготовителя. Услуга подразумевается платной, предельные расценки на нее предстоит установить Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Напомним, что новый закон несколько лет находился на рассмотрении в Государственной Думе и был принят 25 июля нынешнего года, а 28 июля был одобрен Советом Федерации. Теперь он подписан Президентом РФ и «вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования».