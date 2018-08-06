Продажи электрокаров в России выросли на 80%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года объем российского рынка новых электромобилей составил 52 единицы. Это на 79,3% больше, чем за тот же период прошлого года (29 шт.).

Самым популярным электромобилем в России является Nissan Leaf – за отчетный период в нашей стране было реализовано 24 экземпляра этой модели. Тем не менее, среди марок лидирует Tesla, электрокары которой для себя выбрали 27 россиян. При этом большая часть из них (20 шт.) пришлась на кроссовер Model X. Седаны Model S разошлись тиражом в 6 единиц, еще один экземпляр – это новинка Model 3. Кроме этого, на российских дорогах появился и один новый Renault Twizy.

В региональном рейтинге продаж электромобилей первенствует Москва – в столице за 6 месяцев было продано 16 единиц такого транспорта. На второй позиции находится Приморский край (9 шт.), на третьей – Санкт-Петербург (5 шт.). В Подмосковье стало на 3 электрокара больше. Жители Кемеровской области и Краснодарского края приобрели по 2 таких машины, а ещё в 15 субъектах РФ купили по одному новому электромобилю.