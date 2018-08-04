Hyundai Creta в июне стала лидером рынка на Дальнем Востоке

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2018 года жители Дальневосточного ФО приобрели 1,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 29% выше результата годичной давности.Самой популярной моделью на рынке Дальнего Востока впервые стал кроссовер Hyundai Creta, который был реализован в количестве 123 единиц, показав самый высокий прирост (+116%) в десятке лидеров.

На втором месте находится кроссовер Toyota RAV4 (96 шт.; -24%). На третьей позиции, с минимальным отставанием, располагается лидер местного рынка за последние три месяца – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (94 шт.; +62%). В пятерку лидеров также вошли УАЗ «Патриот» (68 шт.; +51%) и Nissan Terrano (58 шт.; +61%).

По итогам полугодия тройка лидеров в модельном рейтинге располагается несколько иначе. Возглавляет ее Toyota Land Cruiser Prado (502 шт.; +60%). Далее следует Toyota RAV 4 (467 шт.; - 18%), а Hyundai Creta (447 шт.; + 116%) занимает лишь третью позицию.

В целом за 6 месяцев 2018 года в ДФО было реализовано 7,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на четверть больше, чем за 1 полугодие прошлого года.