 АВТОСТАТ | Определены лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии 2018 года

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Определены лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии 2018 года
  • 4.08.18 - 13:00

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Определены лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии 2018 года

Как и прежде, возглавляет рейтинг KIA Rio

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь 2018 года в Москве было реализовано 112 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 15% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Лидерство на столичном рынке по-прежнему удерживает KIA Rio – за 6 месяцев текущего года москвичи приобрели 7120 экземпляров этой модели, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте – седан Hyundai Solaris с показателем 4753 проданных автомобиля (-18,5%). Замыкает тройку лидеров седан Volkswagen Polo, разошедшийся тиражом в 4232 экземпляра (+22%).

Далее следуют кроссовер Hyundai Creta (3984 шт.; +11%) и лифтбек Skoda Octavia (3237 шт.; +8%). В ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей Москвы в первом полугодии 2018 года также вошли: Volkswagen Tiguan (3068 шт.; +34%), Skoda Rapid (2754 шт.; -11%), KIA Ceed (2660 шт.; +24%), KIA Sportage (2581 шт.; +37%) и Toyota Camry (2523 шт.; -1%).

Отметим также, что лидер продаж в Москве - KIA Rio - удерживает первенство и в общероссийском рейтинге самых продаваемых автомобилей по итогам 6 месяцев 2018 года. 

, источник: www.autostat.ru

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