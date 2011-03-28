«Дервейс» ищет нового партнера

Крупный кредитор автозавода «Дервейс» – «Сбербанк Капитал» хочет найти партнера своему должнику. Как рассказал источник «РБК daily», в поле зрения банка попали две компании, которые могли бы организовать свое производство на мощностях черкесского предприятия, – Fiat и GM. И на этой неделе Сбербанк собирается предложить компаниям начать переговоры о сотрудничестве. «Завод «Дервейс» обладает всем необходимым для выпуска автомобилей мировых брендов», – отметил собеседник.

Напомним, что Fiat, расставшись с Sollers, решил самостоятельно развиваться на российском рынке. Для этого компания подала заявку на получение режима промсборки и заявила о том, что хочет вложить в создание производства в рамках нового режима около 1 млрд. евро. Сейчас итальянский производитель рассматривает несколько площадок в России, и уже в апреле Fiat обещал предоставить в Минэкономразвития окончательный бизнес-план. Ранее говорилось, что Fiat вел переговоры о создании альянса с «ТагАЗом», однако стороны так и не смогли договориться о партнерстве. Мощности завода «Дервейс» рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год, однако для выполнения новых требований по «промсборке» мощности должны составлять не менее 300 тысяч машин в год.

Помимо итальянцев «Сбербанк Капитал» может начать переговоры о сотрудничестве с General Motors и альянсом Hyundai-Kia. «Мы не в ситуации, в которой нам обязательно нужен партнер. У нас есть свои мощности, есть мощности партнеров. Однако исключать ничего нельзя», – уверен представитель GM.

Ранее сообщалось, что «Дервейс» ведет переговоры с тайваньской компанией Yulon об организации производства кроссоверов Luxgen 7 SUV. Сейчас на предприятии выпускаются китайские автомобили Lifan, Geely и Haima 3.

Как отмечается в новом отчете «Иномарки в России – итоги 2010 и перспективы», по итогам 2010 года «Дервейс» выпустил 11713 автомобилей – это в 13,9 раз больше, чем годом ранее. Столь высокий рост объясняется «эффектом низкой базы», поскольку с повышением минимального таможенного сбора на кузов до 5000 евро в феврале 2009 года сборка автомобилей на предприятии была приостановлена до запуска нового производственного комплекса полного цикла, который состоялся в конце сентября. Стоит также отметить, что самой массовой маркой на «Дервейс» в прошлом году стала Lifan – на нее пришлось 83% производства (9735 машин). Седаны Geely MK были выпущены в количестве 1978 автомобилей.