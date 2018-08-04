 АВТОСТАТ | Subaru в июле увеличила продажи в России на 27%

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Subaru в июле увеличила продажи в России на 27%

Subaru Lagacy

Российские дилеры Subaru в июле реализовали 563 автомобиля – на 27% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Subaru в нашей стране составили 4200 машин, что на 41,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в июле составили 308 единиц (-4%). Реализация компактного кроссовера XV выросла более чем в 3 раза до 123 автомобилей. Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 94 машин (+16%).

Новый седан бизнес-класса Subaru Legacy, продажи которого на российском рынке были возобновлены продажи в конце мая, по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 34 экземпляров. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в июле они нашли по 2 владельца соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи subaru

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