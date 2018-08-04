КАМАЗ уходит на летние каникулы

КАМАЗ приостановит конвейер с 6 по 20 августа в связи с ежегодным корпоративным отпуском. Напомним, первая часть отдыха камазовцев в 2018 году проходила с 9 по 21 января. Традиционно время остановки производства используется на КАМАЗе для ремонта и модернизации оборудования, которое обычно работает в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года КАМАЗ выпустил 18053 машинокомплекта, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи грузовых автомобилей «КАМАЗ» на российском рынке за тот же период выросли на 6,4% и составили 13826 единиц. При этом в первом полугодии зафиксированы максимальные показатели реализации за всю историю продаж КАМАЗ-5490 Neo: продано 2936 седельных тягачей, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода 2017 года.