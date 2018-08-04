 АВТОСТАТ | Российский рынок люксовых автомобилей в 1 полугодии показал падение

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Российский рынок люксовых автомобилей в 1 полугодии показал падение

Российский рынок люксовых автомобилей в 1 полугодии показал падение

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России составил 727 экземпляров. Это на 1% ниже показателя годичной давности (733 шт.).

Свыше половины (54%) этого рынка приходится только на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, продажи которой за 6 месяцев составили 393 единицы. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Bentley (136 шт.) и Maserati (113 шт.). Также с января по июнь нынешнего года в России было приобретено 40 новых автомобилей Rolls-Royce, 19 – Lamborghini, 16 – Ferrari и 10 – Aston Martin.

Около 60% российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой за отчетный период приобрели 423 таких машины. В Подмосковье появилось 70 новых люксовых автомобилей, в Санкт-Петербурге – 69. По 11 машин сегмента Luxury отправилось в Свердловскую область и Краснодарский край, по 8 – в Новосибирскую и Ростовскую области.

Жители Татарстана и Воронежской области приобрели по 7 таких автомобилей. В Ленинградской и Кемеровской областях стало на 6 люксовых машин больше, а в Приморье, Нижегородской и Тюменской областях – на 5. В остальных регионах РФ было реализовано менее 5 автомобилей этого сегмента.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили марки-лидеры aston martin bentley ferrari lamborghini maserati mercedes-benz maybach s-class rolls-royce

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