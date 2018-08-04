Hyundai запускает в Саудовской Аравии программы поддержки клиентов-женщин

Компания Hyundai Motor объявила о начале кампании и программы поддержки клиентов, напрямую ориентированных на женщин-водителей Саудовской Аравии, следом за отменой многолетнего запрета на вождение автомобилей для женщин.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, кампания #WhatsNext («Что дальше») прославляет прошлые достижения саудовских женщин и поддерживает их будущие свершения в соответствии со стратегической целью Hyundai по расширению свободы передвижения. Главный видеоролик кампании – это программное заявление Hyundai о желании оказывать разностороннюю поддержку саудовским женщинам-водителям.

Hyundai также готовит различные клиентские программы, ориентированные на саудовских женщин-водителей. Сейчас в Эр-Рияде действует один цифровой салон, оптимизированный под клиентов-женщин, где женщины-водители могут познакомиться с брендом и продуктами Hyundai с помощью разных цифровых устройств. Hyundai озвучила планы открыть аналогичные салоны в других городах, включая Даммам и Джидду.

Чтобы предложить женщинам-водителям больше возможностей, компания расширяет парк автомобилей для тест-драйвов, разрабатывает специализированное приложение и проводит уроки вождения специально для женщин. Кроме того, для обеспечения удобного доступа к своим услугам Hyundai организовала шесть центров только для женщин с женским персоналом.

Чтобы помочь женщинам, которые оказались за рулем впервые, справиться с возможной неуверенностью, в предназначенных для этого рынка автомобилях Hyundai устанавливает специальный пакет безопасности, включающий систему контроля слепых зон и систему помощи при парковке.

С учетом культурных особенностей Саудовской Аравии, все местные автомобили также оснащаются солнцезащитными шторками на передних дверях. Hyundai первая в отрасли разработала и внедрила систему распознавания абайи (традиционного длинного платья с рукавами), поэтому дамам за рулем больше не нужно беспокоиться о том, что полы их одежды окажутся зажаты дверьми.

«Мы разработали кампанию с учетом огромных возможностей, которые открываются перед саудовскими женщинами с появлением свободы передвижения, – сказал исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor Чо Вонхон. – Hyundai Motor продолжит поддерживать современных женщин не только в Саудовской Аравии, но и во всем мире, они становятся одними из самых важных наших клиентов».

Hyundai также объявила об образовании Группы клиентского обслуживания саудовских женщин, состоящей из женщин-сотрудников из разных департаментов, которые будут проводить рыночные исследования, разрабатывать стратегии маркетинга и продаж, а также изучать местные исламские обычаи.