 АВТОСТАТ | Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал лидером мировых продаж

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 26 дней

подробнее

Горячая новость

Определены лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии 2018 года
  • 4.08.18 - 13:00

    Определены лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии 2018 года
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 03 августа

    Автомобильный рынок Грузии в первом полугодии 2018 года

    В десятку лидеров входит 7 моделей Toyota.

Вся аналитика

Инфографика

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке
  • 03.08.18

    Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке
Все публикации

Видео

Денис Мигаль, генеральный директор компании Fresh Auto
  • 19.10.16

    Денис Мигаль, генеральный директор компании Fresh Auto
Все видео

03.08.18 Прочитали 626 раз

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал лидером мировых продаж

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал лидером мировых продаж

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Renault-Nissan-Mitsubishi, в первом полугодии 2018 года продажи автомобилей, выпускаемых в рамках альянса, составили 5 538 530 единиц. По предварительной оценке, это выводит альянс на первое место в мировом рейтинге автопроизводителей.

Второе место с минимальным отрывом занимает Volkswagen Group: по данным официального пресс-релиза, за первые шесть месяцев текущего года концерн реализовал 5 519 000 своих автомобилей. Тройку лидеров замыкает Toyota Group, которая с января по июнь 2018 продала 5 209 000 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили альянс renault-nissan мировой авторынок мировой рейтинг мировой автопром

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Определены лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии 2018 года

сегодня, 13:00

Все новости

Статьи на тему

Бюджет дольет денег в автолизинг («Коммерсант»)

26 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

вчера, 09:09

Вся инфографика