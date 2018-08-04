Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал лидером мировых продаж

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Renault-Nissan-Mitsubishi, в первом полугодии 2018 года продажи автомобилей, выпускаемых в рамках альянса, составили 5 538 530 единиц. По предварительной оценке, это выводит альянс на первое место в мировом рейтинге автопроизводителей.

Второе место с минимальным отрывом занимает Volkswagen Group: по данным официального пресс-релиза, за первые шесть месяцев текущего года концерн реализовал 5 519 000 своих автомобилей. Тройку лидеров замыкает Toyota Group, которая с января по июнь 2018 продала 5 209 000 машин.