Обновленная Suzuki Vitara появится в России в ноябре

Компания Suzuki начала производство новой версии компактного кроссовера Suzuki Vitara. В конце ноября кроссовер поступит в продажу в России, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Suzuki Vitara 2019 модельного года получила усовершенствованную переднюю решетку радиатора с вертикальными хромированными элементами. Также внешние изменения коснулись дизайна 17-дюймовых дисков, переднего и заднего бампера и задних фар, которые стали светодиодными. Среди новых цветов кроссовера можно выделить Solar Yellow (солнечный желтый) и Grayish Ice Blue (серо-голубой лед).

Что касается интерьера автомобиля, улучшились материалы отделки, в том числе панель приборов, пластик которой стал мягким; модифицирован дизайн часов и спидометра.

Моторная гамма Suzuki Vitara останется прежней: это атмосферный двигатель M16А объемом 1,6 л и мощностью 117 л.с., а также турбированный мотор K14C-DITC объемом 1,4 л мощностью 140 л.с. с крутящим моментом 220 Нм, доступном уже при 1500 об./мин.

Напомним, продажи Suzuki Vitara начались на российском рынке в 2015 году. На сегодняшний день эта модель является бестселлером марки в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Suzuki реализовали 1671 автомобиль Suzuki Vitara, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.