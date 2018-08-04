Skoda в июле увеличила продажи в России на 25%

Российские дилеры Skoda в июле реализовали 6616 автомобилей – на 24,7% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 42955 машин, что на 26,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в июле остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановил свой выбор 2779 покупателей (+11%). Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 1832 единицы (-6,5%).

Внедорожник Skoda Kodiaq наращивает позиции на российском рынке: реализация модели в июле составила 1818 единиц. Как отмечается, благодаря локализации Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде была расширена гамма двигателей и комплектаций, что положительно отразилось на динамике продаж модели.

Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb увеличилась на 17,1% до 144 машин.