 АВТОСТАТ | Tesla планирует построить завод в КНР за 5 млрд долларов

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Tesla планирует построить завод в КНР за 5 млрд долларов

Tesla Model 3

Американская Tesla планирует выделить 5 млрд долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Китае. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla подписала соглашения с властями Шанхая, которое позволит построить завод в этом китайском городе для выпуска до 500 тысяч автомобилей в год. Как отмечалось, завод компании в Китае поможет укрепить Tesla свои позиции на быстрорастущем рынке электромобилей и избежать высоких импортных тарифов. По данным источников, Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году, пишет агентство "Прайм".

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. По данным источников Bloomberg, администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов.

Ранее компания Tesla сообщила о начале переговоров с Германией и Нидерландами о строительстве первого завода в Европе.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции китай электромобили tesla

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