 АВТОСТАТ | Ford предлагает льготные автокредиты для начинающих водителей

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Ford предлагает льготные автокредиты для начинающих водителей

Ford EcoSport 2018

Компания Ford Sollers запустила собственную программу «Первый автомобиль от Ford» с целью поддержки начинающих водителей, выбравших Ford в качестве первого автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, суммарная выгода по программе «Первый автомобиль от Ford» составит до 10% от стоимости автомобиля. Программа рассчитана на покупателей, не владевших прежде автомобилем. Согласно условиям программы, суммарный бонус в размере до 10% от стоимости автомобиля предоставляется при приобретении в кредит компактного автомобиля Ford Fiesta (доступен с кузовами хэтчбек и седан) или компактного кроссовера Ford EcoSport. По данным Ford, автомобили B-класса чаще всего выбирают российские покупатели, приобретающие свой первый новый автомобиль.

Как отмечается, программа «Первый автомобиль от Ford» была разработана с учетом успеха государственной программы льготного кредитования для начинающих водителей. «Ранее завершившаяся государственная программа льготного кредитования «Первый автомобиль» пользовалась большой популярностью у клиентов Ford Sollers, приобретавших свой первый автомобиль в кредит, – говорит вице-президент Ford Sollers по маркетингу, продажам и послепродажному обслуживанию Антон Карпов. – На долю таких покупателей пришлась почти четверть продаж Ford в кредит в 2018 году и 17% – в 2017 году».

Напомним, для клиентов, выбирающих коммерческие автомобили Ford, продолжает действовать ранее запущенная программа Субсидированного лизинга, позволяющая получить выгоду до 14% от стоимости автомобиля при приобретении Ford Transit в любой из более чем 55 модификаций и специальных версий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Ford реализовали 25665 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование спецпредложения f&i ford ford ecosport ford fiesta ford sollers

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