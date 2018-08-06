Lexus привезет в Россию новый кроссовер UX

Компания Lexus начнет российские продажи своей самой доступной модели – кроссовера UX – в конце 2018 или в начале 2019 года. Об этом AutoNews.ru рассказала главный инженер проекта Чика Како. Комплектации и цены компактного кроссовера Lexus UX для российского рынка будут названы ближе к старту продаж.

Напомним, Lexus UX дебютировал в марте 2018 года на Женевском автосалоне. В основу модели легла новая модульная архитектура GA-C, которая должна обеспечить «самый низкий» в классе центр тяжести и «лучшую управляемость». Длина кроссовера составила 4495 мм, ширина – 1840 мм, а высота – 1520 мм. Размер колесной базы равен 2640 мм, радиус разворота – 5,2 м.

Что касается внешнего вида, то особенностью кроссовера Lexus UX стали уникальные задние фонари, соединенные между собой линией, содержащей не менее 120 отдельных светодиодных элементов. Салон автомобиля можно будет отделать кожей со специальной прострочкой в японской технике вышивки сашико, которая применяется при изготовлении костюмов и экипировки для дзюдо и искусства фехтования кендо.

Линейка двигателей Lexus UX включила новый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель (UX 200), выдающий 170 л.с. Мотор работает в паре с вариатором собственной разработки «Лексуса». Коме того, у кроссовера есть версия с гибридной силовой установкой, состоящей из того же 2,0-литрового агрегата, компактного электромотора, никель-метал-гидридной батареи и вариатора. В сумме агрегаты выдают 178 лошадиных сил. Такой автомобиль оснащен системой полного привода.