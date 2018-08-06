Японский авторынок в июле вышел «в плюс»

Японский авторынок в июле увеличился на 1,6% до 245068 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 746 тыс. 897 машины (-4%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 3,9% до 120515 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 30729 машин (-5,2%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 29555 автомобилей (+0,3%).