Американский авторынок в июле ушел «в минус»

Американский авторынок в июле снизился на 3,7% и составил 1 млн 364 тыс. 960 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,73 млн машин. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 9 млн 982 тыс. 617 единиц, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в июле сохраняет General Motors, реализовавший 219250 автомобилей (-3%). На второе место вышла Toyota с показателем 209770 проданных машин (-6%). На третьей строчке идет Ford, чьи продажи составили 192743 автомобиля (-3,3%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 171920 машин, что на 5,8% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 138602 автомобиля (-8,2%).