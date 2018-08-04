Volvo ХС90 в июле стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Volvo в июле реализовали 496 автомобилей, что на 2,5% выше показателя годичной давности. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Volvo составили 3628 машин – на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 157 таких машин (+6,1%). Второй результат по объему продаж показал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, на котором остановили свой выбор 130 покупателей. Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40, разошедшийся в количестве 120 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи нового компактного кроссовера ХС40 стратовали в России в июне, а в сентябре в нашей стране появится первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л.с. – ХС90 T8. Кроме того, в июне состоялась мировая премьера нового спорт-седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году.