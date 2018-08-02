 АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов по продажам LADA Vesta SW и SW Cross

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ТОП-10 регионов по продажам LADA Vesta SW и SW Cross

Больше всего таких машин продается в Самарской области

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано почти 18 тыс. универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Эксперты агентства приводят рейтинг крупнейших региональных рынков этих моделей.

Больше всего таких автомобилей было продано в Самарской области – за отчетный период 1,2 тыс. ее жителей стали обладателями LADA Vesta SW или LADA Vesta SW Cross. При этом «родиной» семейства Vesta (в отличие от других моделей LADA) является другой регион – Удмуртия. На втором месте находится Татарстан, в котором с января по июнь нынешнего года было куплено 927 таких автомобилей. В тройку регионов-лидеров попадает и Башкортостан, где за полгода стало на 761 экземпляр обеих моделей больше.

В Санкт-Петербурге, Подмосковье и Пермской области было куплено по 683 таких автомобиля. На седьмой строчке рейтинга – Москва, 653 жителя которой в первом полугодии остановили свой выбор на LADA Vesta SW или LADA Vesta SW Cross. Парк Челябинской области стал больше на 649 таких машин. В ТОП-10 регионов по популярности этих моделей также вошли Свердловская (558 шт.) и Ставропольская (555 шт.) области.

, источник: www.autostat.ru

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