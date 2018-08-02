 АВТОСТАТ | Минпромторг подталкивает автопроизводителей к использованию российского металла

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Минпромторг подталкивает автопроизводителей к использованию российского металла

кузова

Минпромторг намерен с 2019 года ограничить доступ к господдержке автоконцернов, не использующих российские металлы, в частности алюминий, при производстве машин. Такие изменения в законодательство подготовлены в рамках «дорожной карты» по развитию алюминиевой промышленност до 2023 года и, которая должна помочь единственному производителю первичного алюминия в стране – «Русалу» Олега Дерипаски, попавшему под санкции США.

Как пишет газета «Коммерсант», поправками определяются детали автомобилей, которые следует производить с использованием определенной доли российского металла, в том числе алюминия. В целом доля российского металла должна составлять 50-80%. Так, при производстве кузова легковых автомобилей с 2019 года, согласно проекту постановления, должно использоваться не менее 70% российского металла. Для легких коммерческих автомобилей (LCV) и автобусов этот показатель должен быть не менее 50%. Такой же показатель установлен для производства кабины грузовых автомобилей. С 2023 года при производстве рам для грузовиков и автобусов использование российского металла не должно быть ниже 60%. С 2025 года это же касается и рам для легковых автомобилей и LCV. Подрамники легковых автомобилей и LCV должны с 2023 года производиться из металла российских производителей с долей его использования не менее 80%. Отметим, при производстве автомобилей алюминий сравнительно мало используется: в частности, кузов обычно изготавливается из стали.

Такие изменения в постановление №719 обсуждались еще в 2017 году, но только сейчас были включены в «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности. В «Группе ГАЗ», подконтрольной Олегу Дерипаске, уже закупают только российский алюминий и называют ограничения «правильным шагом с точки зрения углубления локализации». Но, по словам собеседника в машиностроении, производители алюминиевой продукции «вряд ли будут удовлетворены ценами и объемами автоконцернов». Идею локализации на 90% он называет нереалистичной: на авторынке уже выстроены технологические цепочки поставок, «планирование которых занимает годы». Широкое использование российского алюминия, уверен собеседник, возможно только в массовом сегменте, «где не такие жесткие требования к качеству».

Вильгельмина Шавшина из юрфирмы DLA Piper говорит, что в целом предлагаемые изменения укладываются в стратегию импортозамещения, повышения локализации. «Вопрос только в том, готовы ли те же автопроизводители идти на снижение качества, так как объективно это всегда происходит при работе с локальными поставщиками»,– добавила она.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство российский автопром автомобильные компоненты поставщики локализация

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