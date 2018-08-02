АВТОВАЗ в июле увеличил продажи автомобилей LADA на 11%

АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 29389 автомобиля LADA – это на 11% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам шести месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 199273 машины, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в июле остается LADA Vesta, чья реализация составила 8991 автомобиль (+39%). Второй результат показала модель LADA Granta – 7559 реализованных авто, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Продолжил укреплять свои позиции LADA Largus: в прошлом месяце продано 3617 пассажирских универсалов (+20%) и 686 фургонов Largus (+26%).

Напомним, недавно АВТОВАЗ представил новую Granta седан – первую модель нового семейства LADA Granta. Премьера автомобиля пройдет в конце августа 2018 года на Московском автосалоне. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» дилеры LADA, производство новой LADA Granta начнется уже в августе, причем у рестайлингового семейства расширится гамма типов кузова, а модель Kalina прекратит свое существование.