Audi подняла цены на седаны A8 и A8L

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали подорожание седанов Audi A8 и A8L на сумму 55 – 58 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Теперь седан Audi A8 в самой доступной комплектации 55 TFSI Quattro tiptronic предлагается к продаже за 5 990 тыс. руб. Максимально оснащенная версия Business обойдется покупателям в 7 133 тыс. руб.

Две комплектации седана Audi A8L также обновили ценники, и теперь эта модель стоит от 6 770 до 7 456 тыс. руб.

Все версии седанов Audi A8 и A8L оснащаются 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. и имеют полный привод.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в мае компания Audi подняла цены почти на весь модельный ряд, но тогда цены на седаны A8 и A8L остались без изменений.

Отметим также, что по итогам первых шести месяцев текущего года российские дилеры Audi реализовали 7374 автомобиля, в числе которых 180 седанов A8 и A8L.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.